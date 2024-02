Leao fa lo show a San Siro, la Gazzetta titola: "Una risposta da campione"

vedi letture

Ieri sera sul prato di San Siro è andato in onda il Rafa Leao show. Il numero 10 portoghese ha giocato una delle migliori partite della sua stagione, messa in discesa dopo appena tre minuti da un gol capolavoro che senza dubbio ha galvanizzato l'attaccante rossonero che poi, nel corso della gara, è stata un'autentica spina nel fianco della difesa atalantina in grado di fermarlo solo con i falli. Per questo la Gazzetta dello Sport quest'oggi titola così, commentando la prestazione di Rafael Leao: "Una risposta da campione".

Nel sottotitolo si legge: "Leao, gol capolavoro atteso cinque mesi. E' la svolta tanto attesa". In campionato la rete mancava dal 23 settembre e il macigno sullo stomaco di Rafa cominiciava a pesare. In verità negli ultimi 10 giorni aveva già trovato il gol con il Rennes all'andata al ritorno ma il digiuno in campionato era abbastanza avvilente. Una partita in cui Leao ha fatto di tutto: "Accelerazioni, invenzioni e dribbling: partita totale del fenomeno. San Siro ha ritrovato il giocatore più amato". Anche Pioli lo elogia, descrivendo la sua partita come la migliore della stagione.