Leao trequartista, Tuttosport: "Un ritorno alle origini"

Con Diaz fermo ai box per infortunio e Calhanoglu (guarito dal Covid) non convocato per Bologna, toccherà a Rafael Leao agire da trequartista centrale alle spalle di Ibrahimovic. Come riporta Tuttosport, si tratta di un ritorno alle origini per il portoghese, che ricopriva quella posizione al Lille. L’intento di Pioli sarà quello di sfruttare maggiormente gli spazi che Ibra dovrà creare in mezzo alla difesa bolognese.