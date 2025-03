Lo spagnolo corteggiato dal Milan. Il QS: "Conceiçao-Fabregas, l'intreccio"

Sabato pomeriggio a San Siro potrebbero sfidarsi l'attuale allenatore del Milan, Sergio Conceiçao, ed il prossimo, Cesc Fabregas. Lo spagnolo sarebbe infatti rientrato nella lista dei papabili sostituti del portoghese, complice anche l'ottima trama di gioco che ha offerto alla guida di un Como che non si è ancora salvato, ma è sulla buona strada per farlo.

In merito a quella che sarà la sfida di sabato, Il QS ha titolato "Conceiçao-Fabregas, l'intreccio", dato che per storia e tradizione il Milan è sempre andato alla ricerca di allenatori come lo spagnolo, che a detta di molti sarebbe un predestinato. E chissà che non possa consacrarsi proprio alla guida dei rossoneri.