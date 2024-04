Lopetegui candidato numero uno: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Siamo alla vigilia del derby Milan-Inter, una gara che per i rossoneri ormai conta solamente per l'orgoglio sia per il riscatto dopo l'eliminazione dall'Europa League che per una stagione in generale molto deludente a livello di risultati. Soprattutto però si vuole reagire dopo cinque confronti con i nerazzurri persi consecutivamente e si vuole tentare di rimandare la festa dei cugini che con una vittoria sarebbero automaticamente campioni di Italia. In tutto questo però fervono le discussioni sul successore di Pioli e c'è un nome, quello di Julen Lopetegui, che è in pole position rispetto a tutti gli altri. Vediamo le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, usciti oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport in taglio alto parla proprio del tecnico basco e titola: "La corsa alla panchina del Milan. Lopetegui in testa". Poi nel sottotitolo viene aggiunto: "Piace anche Gallardo, ma la lista è lunga... Pioli, addio con buonuscita: c'è il Napoli". Il Corriere dello Sport non è da meno e in taglio laterale scrive così: "Milan, Lopetegui è vicino". Nel sottotitolo quindi viene aggiunto: "Lo spagnolo, più volte incontrato da Moncada, è la prima scelta per il dopo-Pioli. Ma occhio al Manchester United". E se Tuttosport non affronta il tema rossonero in prima pagina, il QS scrive così: "Lopetegui il favorito per il dopo Pioli. Il Psg su Leao".