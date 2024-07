Mercato aperto per il Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Come è giusto che sia, oggi le prime pagine dei principali quotidiani sportivi si concentrano in gran parte sull'impresa di Jasmine Paolini, prima tennista italiana a raggiungere la finale di Wimbledon. Ciononostante ci sono due quotidiani che parlano del mercato rossonero nelle rispettive aperture di questa mattina: la Gazzetta dello Sport e il QS. Non fanno riferimenti al Milan in prima pagina, invece, nè l'edizione del Corriere dello Sport nè quella di Tuttosport.

La Gazzetta dello Sport in taglio laterale scrive: "Il Milan difende". Il riferimento è all'obiettivo di mercato per la difesa, Strahinja Pavlovic. Continua la rosea: "Pavlovic ha detto sì. Un gigante per Fonseca. Si tratta con il Salisburgo". Per quanto riguarda il QS, invece, ci si concentra su diversi obiettivi e in particolare suggestioni di mercato. Si legge: "Cantiere aperto per Fonseca. Anche Rabiot e Arda Guler tra gli obiettivi. In arrivo Fofana".