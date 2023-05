Mercato in uscita, la Gazzetta: "Da Origi a Rebic, ciao panchina"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Non solo nomi e profili per il mercato in entrata, il Milan nella prossima sessione di calciomercato dovrà valutare attentamente anche quello in uscita. In particolare la Gazzetta dello Sport questa mattina titola così sul tema: "Da Origi a Rebic, ciao panchina. Pioli cambierà una squadra". Molti dei giocatori che hanno fatto da alternative sono al passo d'addio in casa rossonera e addirittura potrebbero fare un undici titolare a sè: in attacco Origi e Rebic, deludenti per tutto l'anno.

Insieme a loro Adli sulla trequarti e Ibrahimovic come punta. Poi a centrocampo: Vranckx e Bakayoko. In difesa Ballo-Tourè e Dest, in porta Mirante e Tatarusanu. Verosimilmente solo il reparto della difesa centrale non verrà coinvolto eccessivamente dalle manovre di mercato in uscita.