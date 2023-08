Mercato in uscita Milan, Gazzetta: "Trenta in rosa: si taglia. Corte dell'Ajax per Adli. CDK verso l'estero: Real Sociedad in pole"

In merito al mercato in uscita del Milan, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Trenta in rosa: si taglia. Corte dell'Ajax per Adli. CDK verso l'estero: Real Sociedad in pole".

Sono diversi i giocatori in uscita in casa rossonera, come per esempio il francese, su cui c'è l'interesse degli olandesi, e De Ketelaere, il quale è finito nel mirino del club spagnolo. Verso l'addio anche Ballo-Touré, su cui ci sono Werder Brema e Bologna, mentre Messias frena sul suo possibile trasferimento in Turchia al Besiktas in quanto preferirebbe restare a giocare in Italia. Potrebbe partire anche Alexis Saelemaekers, chiuso a destra da Chukwueze e Pulisic.