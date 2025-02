Mercato Milan, CorSera: "Il Diavolo vuole assicurarsi anche Felix"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Il Diavolo vuole assicurarsi anche Felix". Ultime ore della campagna acquisti invernale e il club di via Aldo Rossi vuole provare a fare un ultimo colpo dopo Walker e Gimenez. Con la permanenza in Italia di Jorge Mendes, procuratore di Joao Felix, è lecito pensare che i rossoneri faranno un tentativo per portare l'attaccante portoghese in uscita dal Chelsea a Milanello in prestito.

L'affare non è semplice sia per concorrenza (Aston Villa), sia perchè il Milan dovrebbe fare spazio in rosa all'ex Benfica con una cessione: i principali indiziati ad andare via sono sempre Noah Okafor e Luka Jovic, che da tempo sono sul mercato in quanto non sono più centrali nel progetto tecnico rossonero di Sergio Conceiçao.