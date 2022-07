Mercato Milan, Gazzetta: "Al centro sale Chukwuemeka: il Diavolo ci crede"

MilanNews.it

In merito al mercato del Milan, ancora alla ricerca del sostituto di Kessie, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Al centro sale Chukwuemeka: il Diavolo ci crede". Viste le difficoltà per arrivare a Renato Sanches, sono in rialzo le quotazoni del gioiellino dell'Aston Villa che viene valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro (contratto in scadenza nel 2023). Il giocatore ha già fatto sapere di gradire l'eventuale trasferimento in rossonero, ma il Diavolo dovrà stare molto attento alla concorrenza di PSG e Barcellona.