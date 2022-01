Mercato Milan, Gazzetta: "Bailly in prima fila: pressing con lo United per il sì in settimana"

"Bailly in prima fila: pressing con lo United per il sì in settimana": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i rossoneri, visto le difficoltà per arrivare a Botman del Lille, hanno virato sul difensore ivoriano, per il quale il Manchester ha aperto alla cessione in prestito. Si lavora ora sui termini e sui costi del diritto di riscatto, con la speranza di chiudere già entro questa settimana.