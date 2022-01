Mercato Milan, Gazzetta: "Bailly resta il preferito. Dal Portogallo idea Mbemba"

In merito al mercato invernale del Milan, che è sempre alla ricerca di un difensore centrale, La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Bailly resta il preferito. Dal Portogallo idea Mbemba". La trattativa con il Manchester United è avviata per avere l'ivoriano in prestito con diritto di riscatto. Il piano B è Diallo, ma il PSG vuole cederlo solo a titolo definitivo. Dal Portogallo, intanto, arriva l'indiscrezione dell'interesse del Diavolo per Chancel Mbemba, 27enne difensore congolese in scadenza di contratto con il Porto.