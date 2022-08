Mercato Milan, Gazzetta: "Onyedika nuova idea per il centrocampo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si fa il punto sui rinforzi di mercato del Milan. L'ultima idea dei rossoneri corrisponde al nome di Raphael Onyedika: centrocampista del Midtjylland, 21 anni, da un paio di stagioni in Danimarca mette in mostra le sue doti: mediano di resistenza e qualità. Il prezzo è ancora relativamente basso: può partire per meno di dieci milioni di euro. Pepe Sarr, per caratteristiche, è un altro indiziato: centrocampista con indole difensiva, senegalese del Tottenham, giovane e di prospettiva. Altra alternativa è Jean Onana del Bordeaux, da cui in rossonero è già arrivato Yacine Adli.