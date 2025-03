Mercato Milan, Gazzetta: "Walker sarà riscattato, Abraham e Sottil in bilico"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così sui riscatti di quei giocatori che sono al Milan in prestito: "Walker sarà riscattato, Abraham e Sottil in bilico". Uno di loro è certo della permanenza, vale a dire Kyle Walker, il quale verrà riscattato dal Manchester City per 5 milioni di euro. Destino opposto, invece, per Joao Felix, arrivato a gennaio dal Chelsea, tanto che il suo agente Jorge Mendes parla già di Turchia e di Galatasaray.

Abraham e Sottil, futuro incerto

E' invece ancora incerto il futuro di altri due giocatori che sono al Milan in prestito, ossia Riccardo Sottil, arrivato a gennaio a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla Fiorentina, e Tammy Abraham, sbarcato a Milanello l'ultimo giorno del mercato estivo in uno scambio di prestiti con la Roma (l'inglese in rossonero e Alexis Saelemaekers nella capitale). Al momento sembrano tanti i 10 milioni di euro fissati con il club viola per riscattare l'esterno italiano, così come non sarà facile trovare la quadra con la società giallorossa visto che c'è di mezzo anche il cartellino del belga e l'ingaggio elevato di Abraham.