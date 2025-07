Qui Milan. La Repubblica: "Per Leao c'è da stare Allegri. In arrivo Jashari, pressing su Doué"

Dopo la seconda amichevole estiva La Repubblica ha fatto un po' il punto in casa Milan titolando "Per Leao c'è da stare Allegri. In arrivo Jashari, pressing su Doué". In effetti tra Arsenal e Liverpool il portoghese ha mostrato sprazzi del campione che è, aprendo anche le marcature contro i Reds dopo una cavalcata delle sue.

Per quanto riguarda gli altri due nomi la situazione è altrettando semplice. Jashari non è stato convocato dal Bruges per la prima giornata di Jupiler League, a conferma del fatto che l'ultimo rilancio per lo svizzero sia quello decisivo. Su Doué, invece, il discorso è leggermente diverso ed ancora in evoluzione, ma la cessione di Emerson Royal potrebbe mettere il Milan nelle condizioni di affondare il colpo decisivo anche sul franco-ivoriano.