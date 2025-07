Jashari scalpita. La Gazzetta: "Il Brugez lo esclude, il Diavolo lo aspetta"

Ardon Jashari scalpita, vuole diventare un nuovo giocatore del Milan. E il Diavolo starebbe facendo il possibile per accontentarlo, avendo anche rimodulato la propria offerta al Club Bruges arrivando a toccare quota 35 milioni di euro di base fissa. È dunque atteso a giorni, se non addirittura a ore, il via libero definito dei belgi per il trasferimento in Italia dello svizzero, anche perché quanto successo nelle scorse ore non lascerebbe credere altrimenti.

Titola infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Jashari scalpita", perché mentre "Il Bruges lo esclude", non avendolo convocato per la prima giornata di Pro League in programma oggi alle 18.30 contro il Genk, sicuramente per motivi legati al mercato, "Il Diavolo lo aspetta", convinto che queste possano essere le ore della verità.