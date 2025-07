Lezione Max al Liverpool. Tuttosport: "Nuovo Leao, che Okafor!"

Bisogna sempre contestualizzare il risultato e la partita, anche perché stiamo parlando di un'amichevole dove spesso le gambe non vanno come dovrebbero per i pesanti carichi di lavoro di questo inizio preparazione, ma nella sua seconda amichevole estiva della tournée il Milan ha vinto e convinto contro i campioni d'Inghilterra del Liverpool.

Solida in fase difensiva e letale in contropiede, questa è stata la prestazione della formazione di Max Allegri, che giorno dopo giorno assimila sempre di più le istruzioni del suo allenatore che non può che esserne soddisfatto. In merito alla partita di Hong Kong Tuttosport si è però soffermato soprattutto sui protagonisti dell'amichevole titolando "Nuovo Leao, che Okafor!", ovvero gli autori di 3 dei 4 gol messi a referto dalla formazione rossonera.