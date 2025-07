Il mercato rossonero è ufficialmente decollato. Il CorSport: "Jashari vicino. Il piano Doué"

Le uscite degli ultimi giorni garantiscono al Milan una liquidità comunque importante da poter reinvestire nel calciomercato per completare la rosa di Max Allegri. Le operazioni sulle quali la dirigenza rossonera stava lavorando in queste settimane presto si sbloccheranno una volta e per tutte, anche perché non è concesso perdere ulteriore tempo.

Titola infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "Jashari vicino. Il piano Doué". Dopo l'ultimo rilancio il centrocampista svizzero è oramai prossimo a vestire la maglia rossonera, anche perché il Club Bruges non lo ha convocato per la prima giornata di campionato, in programma oggi, contro il Genk. Per quanto riguarda il terzino dello Stasburgo, invece, i soldi della cessione di Emerson Royal serviranno per aumentare l'offerta per il franco-ivoriano, nella speranza che questa volta possano bastare 23 milioni.