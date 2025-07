Poker al Liverpool nel segno di Leao. Il CorSport: "Più Allegri e si vede!"

Il Milan di ieri ha vinto e convinto contro il Liverpool, dimostrandosi ancora più solido in fase difensiva e letale in contropiede, visto che tre dei 4 gol segnati ai campioni d'Inghilterra sono arrivati proprio sugli sviluppi di queste tipo di azioni. La festa rossonera è stata ieri aperta da Rafael Leao, che proprio in ripartenza ha fulminato in maniera glaciale Alisson sul suo palo, dedicando la rete del vantaggio rossonero a Diogo Jota, ex giocatore del Liverpool e suo compagno del Portogallo tragicamente scomparso lo scorso 3 luglio.

In merito alla partita di Hong Kong Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Più Allegri e si vede!" ribadendo e dando merito all'ottimo lavoro che il tecnico toscano ha compiuto in queste quasi 3 settimane di lavoro, visto che i risultati si starebbero già cominciando a vedere con la squadra ancora da completare.