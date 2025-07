Il CorSport in apertura: "Milan: Jashari e la caccia al nuovo 9"

Il Corriere dello Sport apre questa mattina in prima pagina con questo titolo: "Milan: Jashari e la caccia al nuovo 9". I rossoneri hanno presentato nelle scorse ore la loro ultima offerta al Club Brugge per Ardon Jashari. Il Diavolo, come ha spiegato nelle scorse anche il ds Igli Tare, non farà ulteriori rilanci ed ora è quindi in attesa della risposta dei belgi.

Ma in via Aldo Rossi non stanno lavorando solo sul giovane centrocampista svizzero: tra gli obiettivi di mercato c'è infatti di prendere anche un nuovo centravanti che possa giocarsi il posto da titolare con Santiago Gimenez. I nomi che vengono accostati al Milan in questo momento sono diversi, tra cui quelli di Nunez, Vlahovic e Arokodare.