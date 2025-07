Il QS titola: "Milan-Jashari: ora o mai più. Allegri lo aspetta"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Milan-Jashari: ora o mai più. Allegri lo aspetta". Nelle scorse ore il club di via Aldo Rossi ha formalizzato una nuova offerta per Ardon Jashari ed ora è in attesa della risposta del Club Brugge. I rossoneri non hanno intenzione di fare ulteriori rilanci e quindi o si chiude nei prossimi giorni oppure il Diavolo andrà su un altro obiettivo per rinforzare il centrocampo.

Nelle scorse ore, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il ds milanista Igli Tare ha dichiarato sulla trattativa per lo svizzero: "Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”.