Mercato Milan, la Gazzetta titola: "Stretta Vlasic"

"Stretta Vlasic": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al mercato del Milan. I rossoneri hanno sempre nel mirino il trequartista del CSKA Mosca che spinge per il trasferimento in Italia, ma occhio allo Zenit San Pietroburgo che è pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro. Per il Diavolo, resta in nodo della formula.