Mercato Milan, Tuttosport: "Caccia al vice Maignan: il futuro è Sportiello a parametro zero"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Caccia al vice Maignan: il futuro è Sportiello a parametro zero": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan cercherà in estate un secondo portiere visto che Tatarusanu va in scadenza e non sarà rinnovato. Tra le opzioni c'è anche il nome di Marco Sportiello, 30enne estremo difensore in scadenza di contratto con l’Atalanta e profilo gradito alla dirigenza rossonera.