Mercato Milan, Tuttosport: "Füllkrug con l’assist... di Guirassy"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Füllkrug con l’assist... di Guirassy". Dopo aver chiuso per Morata, i rossoneri puntano a fare anche un altro colpo in attacco. Tra le piste più calde c'è sicuramente quella che porta a Niclas Füllkrug, il quale potrebbe spingere per lasciare il Borussia Dortmund dopo l'arrivo di Guirassy.

Il tedesco non è però l'unico nome nella lista dei dirigenti del Milan che tengono sempre d'occhio anche Tammy Abraham, centravanti inglese in uscita dalla Roma che però chiede sempre 25 milioni di euro per il suo cartellino.