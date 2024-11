Mercato Milan, Tuttosport: "Marcelli, sliding doors rossonere"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Marcelli, sliding doors rossonere". Nino Marcelli, che martedì ha segnato un bellissimo gol nel finale del match di Champions League tra Slovan Bratislava e Milan, era finito nel mirino degli scout del club di via Aldo Rossi nei mesi scorsi con relazioni positive tali da far partire la missione ufficiale da parte di Jovan Kirovski per portarlo a Milanello, visto che il piano sarebbe stato quello di inserirlo nella rosa di Milan Futuro per poi monitorarne la crescita.

Come ha spiegato nei giorni scorsi Ivan Kmotrík Jr, amministratore delegato del club slovacco, l'affare non è andato in porto in quanto non è stato trovato l'accordo tra le due società: "Erano in corso trattative ufficiali con il Milan, ma non è stato raggiunto alcun accordo. Le nostre esigenze differivano dalle loro idee. Non eravamo d'accordo sui termini". Anche lo capo scout dello Slovan ha confermato la trattativa: "Kirovski è venuto personalmente per Marcelli. L'offerta era una cifra fissa con tanti bonus legati alle partite giocate. Il totale era la somma che volevamo, ma volevamo subito qualcosa e poi la parte successiva". Chissà che il Milan non ci riprovi nelle prossime sessioni di mercato dopo la bellissima rete di due giorni fa.