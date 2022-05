Mercato Milan, Tuttosport: "Milinkovic-Savic potrebbe essere il dono scudetto"

MilanNews.it

"Milinkovic-Savic potrebbe essere il dono scudetto": titola così questa mattina Tuttosport in merito al mercato estivo dei rossoneri che potrebbe fare un nuovo tentativo per arrivare al centrocampista della Lazio. Ma per provarci serviranno due condizioni importanti: la vittoria dello scudetto e il cambio di proprietà, con Investcorp che potrebbe puntare a fare un grande colpo per presentarsi ai tifosi milanisti.