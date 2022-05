Mercato Milan, Tuttosport: "Per Origi visite e firma dopo la finale di Champions"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito alle prossime mosse di mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Per Origi visite e firma dopo la finale di Champions". L'opzione di rinnovo automatico con il Liverpool non scatterà (non è stato raggiunto un determinato numero di presenze) e per il suo arrivo in rossonero a costo zero è ormai imminente. Secondo calciomercato.com, le visite mediche di rito e la successiva firma sul contratto dovrebbe avvenire dopo la finale di Champions League tra i Reds e il Real Madrid, in programma sabato 28 maggio a Parigi.