Mercato rossonero, Gazzetta: "Diavolo Gyokeres, è il 9 che avanza. Il Milan può sedurlo col fattore Zlatan"

In merito al mercato del club di via Aldo Rossi, che in estate dovrà prendere un grande attaccante, La Gazzetta dello Sport titola così: "Diavolo Gyokeres, è il 9 che avanza. Il Milan può sedurlo col fattore Zlatan". Il bomber svedese dello Sporting Lisbona, autore finora di 36 gol in 39 partite con la formazione portoghese, sta scalando posizioni nella lista dei dirigenti del Diavolo.

Il suo costo è importante (almeno 50 milioni di euro) e c'è la forte concorrenza della Premier League, ma il Milan ha un asso nella manica importante da giocare, vale a dire Zlatan Ibrahimovic, da sempre idolo indiscusso del connazionale Gyokeres.