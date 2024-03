Mercato rossonero, Tuttosport: "La roccia Anselmino per la difesa del Milan"

"La roccia Anselmino per la difesa del Milan": titola così questa mattina Tuttosport in merito al nuovo nome per la retroguardia del Diavolo. Stiamo parlando di Aaron Anselmino, difensore centrale classe 2005 del Boca Juniors che piace parecchio alle big d’Europa, tra cui appunto anche il Milan. L'argentino, giocatore dotato di un fisico imponente, ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro e sulle sue tracce ci sono anche Manchester United, Benfica ed Everton.

Il 18enne Anselmino rappresenterebbe comunque un colpo per il futuro della difesa milanista, mentre il grande obiettivo per l'immediato è sempre Alessandro Buongiorno del Torino. Già a gennaio i rossoneri avevano provato a prenderlo, ma per il Torino era assolutamente incedibile. In estate il Milan ci proverà di nuovo.