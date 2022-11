Metro titola: "I sorteggi europei sorridono alle italiane"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"I sorteggi europei sorridono alle italiane", titola oggi Metro in taglio basso di prima pagina. In Champions il sorteggio peggiore è per il Milan che pesca il Tottenham di Antonio Conte: poteva andare decisamente peggio anche ai rossoneri. Poi il Napoli che trova l'Eintracht di Francoforte e l'Inter che giocherà contro il Porto. In Europa League invece bene il sorteggio per la Juventus, che affronterà il Nantes, mentre la Roma trova il Salisburgo, eliminato dalla Champions proprio dal Milan.