Milan a caccia della qualificazione in Europa: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Questo pomeriggio, alle 18.45, il Milan scenderà in campo al Roazhon Park di Rennes per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri di Stefano Pioli hanno il compito di portare a termine il lavoro iniziato giovedì scorso con la vittoria nella gara di andata contro il club bretone a San Siro per 3-0. Allo stesso tempo c'è bisogno di un riscatto, tattico e di atteggiamento, dopo il brutto passo falso di Monza, perché si possa dimostrare che si è trattato solamente di un incidente di percorso. Di seguito si riportano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, usciti questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport dedica uno spazio in taglio alto e titola così: "Milan, coppa tiramisù". Nel sottotitolo viene riportato esattamente quanto detto nelle righe precedenti: "Pioli a Rennes con Leao per reagire al ko di Monza. C'è da difendere il 3-0". Il Corriere dello Sport mette in primo piano la Roma - impegnata sempre in Europa League, ma alle 21, contro il Feyenoord - ma scrive comunque sul Milan nel sottotitolo del lancio: "Milan, per Pioli strada in discesa con il Rennes dopo il 3-0 di San Siro". Infine c'è Tuttosport che dedica un trafiletto laterale ai rossoneri che recita così: "Milan con i big a Rennes".