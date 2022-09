Milan, c'è una crepa in difesa. CorSera: "Tomori in difficoltà, Kjaer indietro fisicamente"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Si è conclusa domenica sera la striscia di 22 risultati utili di fila per il Milan. Nella sconfitta contro il Napoli, è mancata la prestazione. La differenza l’hanno fatta i dettagli, tra parate di Meret ed occasioni ben sfruttate dai partenopei. Ma come riporta il Corriere della Sera, quello che preoccupa maggiormente è la difesa: già 8 reti subite in 7 gare, quando l’anno scorso a fine campionato erano 31. C'è una crepa nella difesa rossonera, soprattutto c’è in netta difficoltà Tomori, ben al di sotto dei suoi standard, con Kjaer ancora un po’ indietro di condizione. Un reparto che è la copia sbiadita di quella che lo scorso anno era la forza principale del Milan portato al trionfo in Serie A.