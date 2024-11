Milan, Cagliari nel mirino. La Gazzetta: "Subito al lavoro a Milanello"

Sfruttato al meglio il giorno libero a disposizione dopo la storica vittoria sul Real Madrid, il Milan quest'oggi tornerà a lavorare a Milanello per preparare la trasferta di sabato a Cagliari, l'ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali.

Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che nonostante il giorno di riposo capitan Calabria ha comunque lavorato per trovare la migliore condizione dopo essere stato fermo per infortunio, recandosi presso la palestra di Milanello prima di tornare a casa. Con lui anche Matteo Gabbia, che contro il Cagliari non ci sarà come già anticipato su questi lidi (CLICCA QUI). Il centrale rossonero punta ad essere al 100% per la sfida al rientro dalla sosta contro la Juventus.