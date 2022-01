Milan, Casale sempre nel mirino: piace anche a Lazio e Napoli

Il nome di Nicolò Casale, giovane difensore in forza al Verona, continua a essere accostato al Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri, sempre alla ricerca di un rinforzo giovane per la propria retroguardia, stanno seguendo con interesse il giocatore, finito nel mirino anche della Lazio e del Napoli, che pensa a lui per il mercato estivo. L’Hellas è disposto ad ascoltare le offerte e vorrebbe scatenare un’asta.