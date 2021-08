Milan, Corriere della Sera: "Florenzi è il jolly low cost"

"A me basta giocare, dove mi mettono sto: pure in porta". Lo ha dichiarato Florenzi nel corso della conferenza stampa di presentazione. Come sottolinea il Corriere della Sera, l'ex Roma è un autentico jolly. Il Milan ha fatto bene a prenderlo: la sua personalità e la sua esperienza, infatti, torneranno utili anche nelle notti di Champions. I rossoneri hanno messo a segno un vero e proprio affare low cost: un milione per il prestito, riscatto a 4. Florenzi è sbarcato a Milanello con l’atteggiamento ideale e con la voglia di tornare protagonista.