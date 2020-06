Milan, Corriere della Sera: "Ibra che sprint: in panchina già domani"

Ibrahimovic sarà in panchina già domani contro la Roma. Un recupero lampo, scrive il Corriere della Sera. Ieri lo svedese ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo senza avvertire dolore al polpaccio. Il ritorno in campo era stato fissato inizialmente per metà luglio, ma Zlatan ha accelerato i tempi, convincendo Pioli e lo staff rossonero a tenerlo in considerazione già per la partita con la Roma.