Il Friburgo ha offerto 8 milioni di euro per il cartellino di Rade Krunic. Come riporta il Corriere della Sera, i soldi incassati dalla cessione del bosniaco potrebbero agevolare una delle trattative attualmente in corso per il centrocampo (su tutte quella con il Chelsea per Bakayoko), anche se il Milan vorrebbe aspettare i preliminari di Europa League prima di privarsi dell’ex Empoli.