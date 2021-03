Milan, Corriere della Sera: "Tante partite e troppi stop: attacco sparito"

La sconfitta col Napoli, la terza nelle ultime sei partite, ha fatto molto male. Era uno snodo decisivo sulla via della Champions - osserva il Corriere della Sera - e il Milan l’ha fallito. La squadra, sfiancata dalle assenze, sta pagando dal punto di vista fisico. Nessuno in questa stagione ha giocato quanto i rossoneri (41 partite): una prova di forza che ha avuto come inevitabile conseguenza questa costante emergenza infortuni.