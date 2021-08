Milan, Corriere dello Sport: "Messias e il Diavolo cercano l'occasione"

"Messias e il Diavolo cercano l’occasione", titola questa mattina il Corriere dello Sport, che si sofferma sulle prossime mosse di mercato del club rossonero. "Per il brasiliano il contratto della vita - scrive il quotidiano romano - ma il Milan non farà il gioco del Crotone". La partenza di Castillejo può sbloccare la situazione. Ma non è finita qui: "Nel mirino anche Jesus Corona: operazione da 10 milioni".