Milan, Corriere dello Sport: "Rebic e Leao, prove di recupero"

"Rebic e Leao, prove di recupero", titola il Corriere dello Sport parlando del Milan. Gennaio sarà un mese chiave per la corsa al titolo, ecco perché Pioli spera di avere presto tutto il gruppo a disposizione. Come riporta il quotidiano romano, già nell’allenamento di oggi potrebbero esserci importanti novità su Rebic e Leao, i quali, dopo aver svolto esercitazioni individuali negli ultimi giorni, potrebbero cominciare a lavorare con il gruppo. I due attaccanti saranno come nuovi acquisti per il Milan, utilissimi per il gioco di Pioli.