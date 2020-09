Milan, Corriere dello Sport: "Tonali subito, Ibra a rischio"

Si parla anche del Milan - e del tris in amichevole contro il Brescia - sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Tonali subito", titola di spalla il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Ibra a rischio". Lo svedese ha saltato il test di ieri a Milanello per un problema fisico: riuscirà a recuperare per la sfida di Europa League contro lo Shamrock Rovers? Pioli e i tifosi, ovviamente, se lo augurano.