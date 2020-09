La trattativa tra Milan e Chelsea per Bakayoko non decolla. Come riporta il Corriere della Sera, le elevate richieste dei Blues per il riscatto del francese (30 milioni) hanno indotto Maldini e Massara a riallacciare contatti con l’agente di Florentino Luis del Benfica. Non solo: i rossoneri stanno valutando anche il profilo di Soumarè del Lille. Bakayoko resta comunque la prima scelta.