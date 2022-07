Milan, doppio obiettivo in trequarti. CorSport: "Ziyech e De Ketelaere"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Dopo la perdita di Botman come obiettivo difensivo, il Milan ha deciso di cambiare strategia: ora è centrale la linea della trequarti, per la quale i rossoneri lavorano al doppio colpo. I protagonisti sono l'esterno marocchino del Chelsea, Hakim Ziyech, che potrebbe arrivare co la formula del prestito vista la volontà di tutte le parti coinvolte nell'affare per la buona riuscita dell'operazione. Il secondo nome, invece, è quello di Charles De Ketelaere, giocatore belga che potrebbe adattarsi perfettamente anche al gioco di Ziyech, visto che uno si schiera esterno a destra e l'altro dietro la punta. Per De Ketelaere il Milan deve battere la concorrenza di alcune società di Premier, ma l'impressione è per la buona riuscita dell'operazione visto che l'agente del giocatore sta lavorando per abbassare le pretese del Club Brugge, come sottolinea il Corriere dello Sport.