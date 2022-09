Milan e Inter ko, il QS titola: "Canta Napoli, Milano piange"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Canta Napoli, Milano piange", si legge in apertura sull'edizione odierna del QS. Spalletti si aggiudica lo scontro diretto di San Siro e vola in vetta alla classifica con il suo Napoli, che si impone sul Milan grazie alle reti di Politano e Simeone. Crolla l'Inter, k.o. a Udine: terza sconfitta in campionato per i nerazzurri, che perdono ulteriore terreno dalle prime posizioni.