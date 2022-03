Milan e Inter pareggiano, il CorSport in prima pagina: "Ride solo il Napoli"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Ride solo il Napoli", titola stamane in apertura il Corriere dello Sport. Milan e Inter a vuoto nel derby di Coppa: solo 0-0 a San Siro. Un segnale per Spalletti nella corsa Scudetto, secondo il quotidiano. Stasera tocca alla Fiorentina contro la Juve: Firenze si prepara al ritorno di Vlahovic. Il club ai tifosi: "No ai cori razzisti".