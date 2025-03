Milan e Inter risalgono in extremis. Il CorSera titola: "Si salva Conceicao"

L’edizione odierna del Corriere della Sera apre con la vittoria in rimonta di entrambe le squadre milanesi. Alle 18:00, al Via del Mare di Lecce, il Milan ha ribaltato il doppio vantaggio salentino trascinato dai cambi. A decidere la sfida l’autogol di Valentino Gallo e la doppietta di Christian Pulisic. Tira un sospiro di sollievo Sergio Conceicao, sempre più in bilico nonostante la fiducia ribaditagli da Moncada nel pre partita della sfida di ieri.

Nella serata, a San Siro, l’Inter ha vissuto per i primi 40 minuti un vero e proprio psicodramma, andando in doppio svantaggio contro il Monza fanalino di coda. Birindelli e l’ex Keita Balde hanno fatto una doccia freddissima alla squadra di Inzaghi, prima di partire con la rimonta con la rete di Arnautovic a fine primo tempo e i gol di Calhanoglu e l’autogol di Kyriakopolus nella ripresa, quest'ultimo segnalato dalla goal line technology dopo che la palla aveva superato per millimetri la linea di porta.