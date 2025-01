Milan, ecco il primo colpo di mercato. Tuttosport: "E Walker sbarca oggi a Milano"

Al 23 di gennaio il Milan è pronto a mettere a segno il primo colpo del suo calciomercato invernale. Si tratta di Kyle Walker, esperto terzino del Manchester City che arriverà in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ci è voluto un po' per riuscire a chiudere l'affare, complici i soliti problemi burocratici del caso, ma alla fine tutto è andato secondo i piani, con l'inglese che quest'oggi è atteso in Italia per firme e visite mediche con il club rossonero.

A confermarlo anche Tuttosport questa mattina: "E Walker sbarca oggi a Milano". Il Milan pagherà lo stipendio dell'ex Manchester City (circa 3 milioni di euro) fino alla fine della stagione, per poi metterlo sotto contratto fino al 2027 con uno stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione.