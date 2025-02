Milan Futuro, che caos per la panchina: per ora Bonera resta, ma avanza l'idea Oddo

Daniele Bonera sarà ancora sabato sulla panchina del Milan Futuro nella trasferta che attende la seconda squadra rossonera in casa della Pianese. Intanto però in via Aldo Rossi continuano le riflessioni: come anticipato ieri da Milannews.it (clicca qui per leggere la nostra anticipazione) e riportato questa mattina anche da Tuttosport, i dirigenti milanisti stanno valutando con attenzione il profilo di Massimo Oddo, ex terzino del Diavolo.

Un nuovo obiettivo dunque per la panchina del Milan Futuro dopo che è stato depennato dalla lista Alberto Bollini, che resterà alla guida dell'Italia Under 19, mentre l'opzione Federico Guidi, allenatore della Primavera del Milan, è stata per il momento congelata.