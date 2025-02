MN - Milan Futuro, continuano le riflessioni: sale il nome di Oddo

Continuano le riflessioni per quanto concerne la panchina di Milan Futuro. Dopo la rinuncia al nome di Alberto Bollini e le valutazioni interne sull’eventuale promozione di Federico Guidi, ad oggi bloccata poiché si andrebbe a destabilizzare anche il percorso della formazione Primavera, ecco che nelle ultime ore sono proseguiti i contatti con altri profili di allenatori che potrebbero prendere il posto di Daniele Bonera, i cui risultati alla guida di “Futuro” non hanno soddisfatto nessuno.

Uno dei nomi presi seriamente in considerazione da Zlatan Ibrahimovic e Jovan Kirovski è quello di un altro ex difensore del Milan (nonché ex compagno di squadra di Bonera) ovvero Massimo Oddo. Ci sono stati dei contatti tra le parti e la situazione è in costante evoluzione. La partita di sabato contro la Pianese potrebbe far pensare che l’avvicendamento potrebbe esserci a partire dalla prossima settimana, visto che l’eventuale nuovo allenatore non avrebbe praticamente il tempo per preparare una partita così delicata visto che avrebbe a disposizione solo due allenamenti.

Ma il profilo di Massimo Oddo è da tenere in caldo per la panchina di Milan Futuro, che vive ore di costanti valutazioni all'interno della dirigenza milanista, che è ben consapevole che i 22 punti in 26 partite fin qui ottenuti sono lontani dagli obiettivi di inizio anno e progetto.