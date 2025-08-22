Calciomercato Milan, Silvano Vos è pronto a lasciare i rossoneri in prestito
MilanNews.it
Il Milan è pronto a lasciar partire in prestito Silvano Vos, centrocampista classe 2005 arrivato lo scorso anno dall'Ajax. Ne parla Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Queste le sue dichiarazioni:
“L’olandese Vos, arrivato in Italia un anno fa, è pronto a lasciare il Milan in prestito. Il Milan è aperto a questo tipo di soluzione, ci sono trattative in corso: è una situazione da monitorare perché potrebbe lasciare il Milan in prestito, con i dettagli dell’operazione ancora da capire. Il Milan sta trattando con diversi club, poi al momento giusto vi aggiorneremo”.
