Dopo l'attaccante mercato finito? Per il CorSera occhio alla difesa: piace Demiral
MilanNews.it
Con Boniface, il nigeriano che questo pomeriggio sta svolgendo i vari test fisici prima di firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri, il Milan aggiusta l'attacco: il classe 2000 completa il pacchetto offensivo a disposizione di Max Allegri. Finisce così il mercato di Tare e Furlani?
Monica Colombo, sulle colonne del Corriere della Sera in edicola questa mattina, ritiene che bisogna fare attenzione ad un possibile nuovo rinforzo in difesa: il nome che piace è quello di Merih Demiral, centrale dell'Al Ahli con un passato in Serie A al Sassuolo, Juventus e Atalanta.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Boniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva di Luca Serafini
Le più lette
3 Capuano: "Cessioni per 185 milioni, acquisti per 110: i tifosi devono attendersi almeno 70-80 milioni di colpi. Altrimenti..."
4 Boniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Primo Piano
Allegri e il ritorno a San Siro, atto primo. La particolare gestione di Modric e la sfida a Loftus-Cheek e Fofana
live mnLIVE MN - Allegri: "Felice del mercato e di come stiamo lavorando con la dirigenza. In campionato dovremo viaggiare come una crociera"
Carlo PellegattiIl Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasferta
Antonio VitielloUna punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessioni
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com