Dopo l'attaccante mercato finito? Per il CorSera occhio alla difesa: piace Demiral

Dopo l'attaccante mercato finito? Per il CorSera occhio alla difesa: piace DemiralMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:20Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Con Boniface, il nigeriano che questo pomeriggio sta svolgendo i vari test fisici prima di firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri, il Milan aggiusta l'attacco: il classe 2000 completa il pacchetto offensivo a disposizione di Max Allegri. Finisce così il mercato di Tare e Furlani

Monica Colombo, sulle colonne del Corriere della Sera in edicola questa mattina, ritiene che bisogna fare attenzione ad un possibile nuovo rinforzo in difesa: il nome che piace è quello di Merih Demiral, centrale dell'Al Ahli con un passato in Serie A al Sassuolo, Juventus e Atalanta.